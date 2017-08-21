Новая неделя в Петербурге начнется с дождей и похолодания

В Петербурге рабочая неделя начнется с похолодания. В понедельник, 21 августа, временами дождь, местами небольшой, в конце дня местами гроза. Ветер переменный, 2-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 18-20 градусов.

Как пояснял ранее заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич, похолодание связано с приходом атлантического циклона Колле. По его словам, суббота, 19 августа, была последним теплым днем «в этом теплом периоде». «К нам возвращаются атлантические циклоны. Фон температур составит 16-18 градусов, временами дожди», — пояснил синоптик. В воскресенье, 20 августа, в городе прошел сильнейший ливень с молниями и грозами.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременный дождь, в начале ночи местами гроза. Днем временами дождь, местами ливни и гроза. Ветер северный, северо-западный, ночью слабый, днем 3-8 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 17-19 градусов. В среду днем кратковременный дождь. Ветер северный, северо-западный, ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 17-19 градусов.

По материалам «ДП».