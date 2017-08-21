В ТРК «Меркурий» на Савушкина обрушился потолок

Потолок в торговом комплексе в Приморском районе Петербурга обвалился вечером 20 августа. При обрушении никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы, потолочное покрытие не выдержало на четвёртом этаже ТРК на улице Савушкина, дом 141. Отвалился небольшой участок неподалёку от входа в кинотеатр.

Напомним, ранее в июле торговом центре «РИО» на Фучика затопило холл рядом с кинотеатром. Посетителей эвакуировали. В центральном холле из-за ливня отвалилась часть декоративной конструкции потолка.

По материалам «Фонтанки».

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