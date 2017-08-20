Фоторепортаж: апокалиптичное петербургское небо в молниях и грозовых тучах

Минувшей ночью в городе и области прошли грозы и сильнейший ливень. Жители и гости Петербурга наблюдали разряды молний, расцвечивающие черные тучи на небе в фиолетовый цвет. Фото и видео летнего ненастья — в нашей подборке из Instagram.

 

 

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