Фоторепортаж: апокалиптичное петербургское небо в молниях и грозовых тучах

Минувшей ночью в городе и области прошли грозы и сильнейший ливень. Жители и гости Петербурга наблюдали разряды молний, расцвечивающие черные тучи на небе в фиолетовый цвет. Фото и видео летнего ненастья — в нашей подборке из Instagram.