Архитектурный критик Мария Элькина о духе неволи и недостатке комфорта в Петербурге

Лето хоть и в августе, но вроде бы наступило. Петербург расцветает: традиционные толпы туристов, мосты, кучи небольших кафе, баров и пекарен. Погода с октября по апрель так удручает жителей нашего города, что месяцы с мая по октябрь кажутся справедливой компенсацией за страдания. Но вот незадача — и летние прогулки по Петербургу напоминают скорее игру по станциям с множеством препятствий и редкими оазисами, где можно расслабиться. До настоящего рая далеко.

Зайти в булочную, купить чай с эклером и употребить все это, сидя на скамейке под деревом, едва ли удастся без долгой предварительной подготовки. С выпечкой и напитками ситуация с каждым годом улучшается, а вот удобная деревянная лавка на улице встретится не очень–то часто.

Попробуйте пройти, например, по Старо–Невскому проспекту от Суворовского до площади Александра Невского. На вашем пути не будет ни одной (!) скамейки.

Их отсутствие не только чиновники, но и некоторые граждане приветствуют, и объяснение своей позиции дают прямо–таки хармсовское: чтобы не сидели! И то верно, скамейки пользуются неизменным спросом среди бездомных и любителей выпить по пятницам. Но ведь и самый обычный, непьющий человек с пропиской не может чувствовать себя в безопасности на Старо–Невском. Ему может стать душно от пыли, нехорошо, а присесть негде. И куда деваться маме с непоседливым дитем?

Пользователям социальных сетей был задан вопрос: что в Петербурге вызывает дискомфорт. Довольно однозначно горожане констатируют недостаток урн, что особенно раздражает в совокупности с социальной рекламой, утверждающей, что чисто там, где не мусорят. Люди хотели бы, чтобы тротуары были шире, а скамеек больше. Им кажется важным решить проблему с парковкой — не только сделать ее платной, но и организовать так, чтобы она оставляла больше пространства для прохожих. Многим, как выяснилось, мешают террасы летних кафе — в тех случаях, когда они слишком широкие и перекрывают проход.

Серые заборы, много где отделяющие тротуар от проезжей части, а заодно и ступеньки Казанского собора от желающих посидеть на них, представляются горожанам ненужными. Остальное очевидно: люди отмечают нехватку детских и спортивных площадок, мест для выгула собак. Деревьев мало. Платные туалеты — исчезающий вид, если не считать страшных во всех смыслах синих пластиковых кабинок.

Опрос в данном случае не претендует на репрезентативность, но очевидно, что описанная ситуация более или менее соответствует действительному положению дел.

Дух неволи

Нет ощущения, что происходящее имеет случайную природу. То, что как будто не нарочно происходит на множестве улиц, манифестируется крайне отчетливо в тех местах, где умысел явно был. Скажем, реконструировали несколько лет назад Большую Конюшенную и поставили на ней гранитные лавки, сидеть на которых можно, только если очень уж устал, а так в основном холодно и неудобно. К тому же тренду следует отнести и превращение Летнего сада во «французский» парк, где аллеи выгорожены кустарниками с двух сторон. Сидеть и лежать на газоне у нас запрещено законодательно. Под благоустройством традиционно понимается создание некой абстрактной геометрической композиции, которая бы соответствовала некоему нигде не определенному в терминах "духу Петербурга". Воспитанные со школы на древнегреческих мифах и знании о том, чем ранний классицизм отличается от высокого, а тот, в свою очередь, от раннего, мы очень глубоко погружены в категории вроде композиции симметрии. Отсутствие удобных мест для сидения — следствие не только начальственного бездействия, а еще и распространенного стереотипа. Мы привыкли любить Петербург за пушкинский "строгий, стройный вид" и стараемся поддерживать эту формулу. Не надо даже говорить, что времена те давно прошли. Еще и сам Александр Сергеевич неоднократно указывал на негуманность петербургской среды: "Город пышный, город бедный / Дух неволи, стройный вид…".

Это опасно и дорого

Можно в принципе стоять на том, что Петербург — город–музей, памятник мировой культуры, и неудобно здесь должно быть. Хочешь приобщаться к прекрасному — терпи. Но ведь и в музеях сейчас такое поветрие, чтобы сделать их удобными для посетителей: ставят пандусы для людей с ограниченными возможностями.

Кажется, что урны и скамейки — мелочи, но в том числе и от них зависят такие важные показатели жизни в городе, как безопасность и цены на недвижимость. Чиновникам, но не им одним, искренне кажется, что обилие заборов и отсутствие скамеек убережет от нежелательных социальных элементов. На самом деле, конечно, нет. Оно сделает маргиналов только более маргинальными, а это всегда хуже. Современной практикой было неоднократно доказано, что единственный способ достичь социально благополучной атмосферы на улицах — сделать так, чтобы людей было много везде. Никакие камеры и ограды не остановят хулиганов и преступников так же эффективно, как постоянное ощущение присутствия других людей. Не говоря уже о том, что само по себе желание не видеть на улицах бездомных, алкоголиков, нищих и немощных людей с этической точки зрения является обыкновенным ханжеством — сколь бы ни были разумны доводы.

Другое соображение состоит в том, что вроде бы как незначительные мелочи значат очень много. Стоимость недвижимости в городских районах давно не определяется одним только годом постройки дома и состоянием труб. Можно спорить про спрос на отдельные квартиры, но город в целом, конечно, проигрывает в капитализации. Эпоха Петра I, когда жителей можно было насильно заставлять переезжать с острова на остров, давно прошла, так что есть все резоны сделать условия жизни более приемлемыми.

Как быть

В Петербурге в первую очередь нужно изменить систему приоритетов. Усвоить, что главные здесь не превратно понятые традиции, не привычка к граниту, не автомобили, не показатели пропускной способности дорог, а люди, которые переходят дорогу, чтобы купить молока или встретиться с друзьями.

Здесь не нужны колоссальные бюджетные вложения, в этом смысле пример неправдоподобных цен на услуги КБ "Стрелка" в Москве не должен ввергать в уныние. Сейчас частному заведению, чтобы поставить примитивную лавку напротив своей двери, а уж тем более в десяти метрах от нее, нужно пройти несколько кругов бюрократического ада.

Городским властям нет необходимости брать все затраты на себя. Расширить тротуары и посадить деревья придется за счет бюджета, тут никуда не деться, но окупить эти траты вполне может платная парковка. Удобные автобусные остановки может ставить за свой счет частная компания за право продажи рекламы. То есть в перспективе бюджет может даже обогатиться за их счет. В платных туалетах можно заодно открывать мини–аптеки, которые там так и так нужны.

В остальном нужно упростить до смешного процедуру согласования. Потребуются новые стандарты дизайна и регламенты, для разработки которых нужно привлечь или иностранцев, или местные молодые бюро. Последних, к слову, полно, и малые архитектурные формы были бы для них отличным стартом большой карьеры. Нынешние документы и стандарты подобного рода выглядят, к сожалению, так, как будто бы делали их в кружке дома культуры в Бердичеве, где эталоном красоты кажется виньетка, а слово «эргономика» не знают. Таким образом, значительную часть скамеек и урн поставят на частные деньги.

В конце концов, нахождение пространственного и эстетического компромисса вкупе с расширением тротуаров позволило бы увеличить количество кафе, закусочных и небольших магазинов. В итоге городской бюджет, вероятно, мог бы за несколько лет сделать программу благоустройства даже прибыльной.

Опыт последних лет показывает, что управленческая воля у нас даже в большем дефиците, чем урны и лавочки. Так что надежды провести следующее лето с комфортом мало, но все же она есть.

P. S. Серые заборы следует убрать и запретить как губительный для облика и духа города элемент. Вместо них можно поставить или лаконичные столбики, или традиционные петербургские тяжелые ограды с провисающими цепями.