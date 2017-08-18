На Петербург в воскресенье обрушится циклон Колле

В Петербурге с 20 августа ожидается атлантический циклон Колле, рассказал РБК заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич. По его словам, суббота, 19 августа, будет последним теплым днем «в этом теплом периоде».

«Уже вечером ожидается облачность, а ночью через Петербург будет проходить холодный атмосферный фронт, который принесет в ночь с субботы на воскресенье ливни и грозы, а в воскресенье уже будет ощущаться похолодание. Температура воздуха составит 18-20 градусов», — прогнозирует синоптик.

Такая же погода сохранится на следующей неделе, констатирует представитель Гидромета. «К нам возвращаются атлантические циклоны. Сейчас циклон, получивший название Колле, находится над территорией Европы. Фон температур составит 16-18 градусов, временами дожди», — пояснил Куткевич.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу ожидаются грозы во второй половине дня, ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 25-27 градусов. В воскресенье — кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывы до сильного, воздух днем прогреется до 23 градусов. В понедельник, 21 августа, днем возможна гроза, 21 градус тепла.

По материалам «ДП».