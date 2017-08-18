На Новой сцене Александринки выступят Anna von Hausswolff и Fennesz

Международный фестиваль Сергея Курёхина SKIF вновь пройдет на Новой Сцене Александринского Театра 30 сентября.

На 21-м по счёту «курёхинском съезде» выступят: Anna von Hausswolff (Sweden), венгерская психоделическая легенда VHK, австрийско-немецкий дуэт Fennesz & Lillevan, эстонская скрипачка и певица Maarja Nuut, Oum Shatt (Germany), нидерландские краут-рокеры Dollkraut, крестный отец берлинского андеграунда Chris Imler, загадочная немецко-британская певица Anika и несколько российских коллективов.

Среди российских участников авангардного слёта: дарк-джаз Fogh Depot (Москва), петрозаводская группа «Громыка» с премьерой «Оперы Ыть», петербургские психодраматическое фри-панк трио Mirrored Lips, поэтический дуэт «Тема Креста» и электро-трио Kobra, и московский дарк-поп-арт-электронный проект Дианы Буркот Rosemary Loves A Blackberry.

Шведская пианистка и исполнительница готически-мрачных песен в духе авангардного рока Anna von Hausswolff выступит с группой. Экспрессивную и оригинальную манеру исполнения вокалистки часто сравнивают с Кейт Буш, отмечая при этом самобытность и яркость таланта шведки, её вдохновенный настрой и глубокую чувственную проникновенность.

Ожидается выступление старейшего коллектива венгерского андеграунда, играющего с 1975-го года. Коллектив VHK — сокращение от Vágtázó Halottkémek («Скачущие коронеры») — пионеры гитарного индустриального «прогрессива» и нойза, музыка которых является синтезом психоделического рока, панка, шаманских и этнических мелодий.

Гостей мероприятия также ждет SKIF Fashion Show, где свои творения представят ведущие авангардные художники-модельеры, и «Телемарафон», где главными темами обсуждения спикеров станут современное искусство, музыка, кино, театр.

По материалам «Фонтанки».