В Петербурге продают бронированный лимузин Ельцина за 20 млн рублей

На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже лимузина Mercedes-Benz S-Class 1994 года выпуска, который якобы принадлежал первому президенту России Борису Ельцину. Автомобиль владельцы оценили в 19,7 млн рублей. В описании к лимузину отмечено, что на этом автомобиле Борис Ельцин лично выезжал на официальные и неофициальные встречи.

«Задний привод, левый руль, не битый. Машина легенда. Спецзаказ пульман s500 бронекапсула с завода. Отличное состояние поддерживалось сотрудниками ГОНа», — говорится в объявлении о продаже (орфография и пунктуация сохранена). Продавец называет лимузин достойным экземпляром для хорошей коллекции.

Mercedes-Benz S-Class 1994 года, переделанный в броневик немецкой фирмой Trasco Bremen, использовался в Гараже особого назначения (ГОН) до появления в распоряжении службы заводского S-Class Pullman, который был подарен Борису Ельцину канцлером Германии Гельмутом Колем. Тот броневик тоже был выставлен на Авто.ру (но за 33,8 млн рублей) и уже продан.

В объявлении указано, что машина находится в отличном состоянии и не требует ремонта. При этом если предыдущий лимузин находился в частной коллекции, то этот автомобиль находится в автосалоне в Петербурге. В качестве места продажи значится автоцентр на станции метро «Лесная».

По материалам «ДП».

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