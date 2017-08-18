В Петербурге продают бронированный лимузин Ельцина за 20 млн рублей

На сайте «Авто.ру» появилось объявление о продаже лимузина Mercedes-Benz S-Class 1994 года выпуска, который якобы принадлежал первому президенту России Борису Ельцину. Автомобиль владельцы оценили в 19,7 млн рублей. В описании к лимузину отмечено, что на этом автомобиле Борис Ельцин лично выезжал на официальные и неофициальные встречи.

«Задний привод, левый руль, не битый. Машина легенда. Спецзаказ пульман s500 бронекапсула с завода. Отличное состояние поддерживалось сотрудниками ГОНа», — говорится в объявлении о продаже (орфография и пунктуация сохранена). Продавец называет лимузин достойным экземпляром для хорошей коллекции.