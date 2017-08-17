В пространстве «Порт Севкабель» пройдет урбанистическая выставка Waterfront
С 21 по 26 сентября в пространстве «Порт Севкабель» на Васильевском острове проведут урбанистическую выставку-исследование Waterfront. Об этом «Собака.ru» рассказали организаторы.
Экспозиция будет посвящена тому, какими должны быть современные города, находящиеся у воды. «Исторически лучшие видовые районы в устье Невы были оккупированы верфями и обслуживающими их заводами, а „краснокирпичная“ линия индустриальных зон пунктиром охватывает исторический центр. Приходит время пересмотреть городские ценности и открыть новые виды на воду», — рассказал куратор проекта Дмитрий Пиликин.
В выставке примут участие художники, которые занимались исследованием стран Скандинавии и подготовили проекты, посвященные водным объектам в городе. Среди участников — скульптор Павел Игнатьев, автор саунд-объектов Сергей Филатов, создатель светотеневых инсталляций Сергей Денисов и многие другие. Зрители также смогут поучаствовать в дискуссионной программе, посвященной проблемам урбанистики. В подготовке фестиваля приняли участие Институт исследования стрит-арта и Датский институт культуры. Waterfront станет частью международного фестиваля «Недели северных стран в Петербурге».
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