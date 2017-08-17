С 21 по 26 сентября в пространстве «Порт Севкабель» на Васильевском острове проведут урбанистическую выставку-исследование Waterfront. Об этом «Собака.ru» рассказали организаторы.

Экспозиция будет посвящена тому, какими должны быть современные города, находящиеся у воды. «Исторически лучшие видовые районы в устье Невы были оккупированы верфями и обслуживающими их заводами, а „краснокирпичная“ линия индустриальных зон пунктиром охватывает исторический центр. Приходит время пересмотреть городские ценности и открыть новые виды на воду», — рассказал куратор проекта Дмитрий Пиликин.