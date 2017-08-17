В Петербурге пройдет фестиваль серф-культуры Locals Only

26 и 27 августа на пляже «Ласковый» пройдет фестиваль серф-культуры Locals Only, который будет интересен всем, кто хочет узнать об этом виде спорта. В поселке Солнечное любого желающего научат вставать на доску, а эксперты по кроссфиту проведут серию тренировок по специальной программе с зонами баланс-борда, которую практикуют профессионалы серфинга. 

Также ожидается спринтерский заезд на досках, зона виртуальной реальности и мастер-класс по искусству диджеинга от московского сообщества диджеев Uppercuts.

Наряду с развлекательной программой будет проходить первый официальный чемпионат России по серфингу Bulli Surf Cup. Спортсмены со всей страны поборятся за звание чемпиона. 

Начало фестиваля в 11:00, вход бесплатный.

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