«Пулково» первым в России запустил виртуальную экскурсию по аэропорту и самолетам

Аэропорт «Пулково» первым в России запустил возможность панорамных онлайн-экскурсий по зданию аэровокзала в рамках проекта Google Street View «Специальные коллекции». Благодаря бесплатному сервису, пассажиры могут совершить виртуальную прогулку по его залам, изучить услуги, доступные по прибытии и отлету, а также заранее спланировать свой маршрут по терминалам. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба аэропорта.

В Google-картах необходимо будет найти аэропорт и включить режим просмотра панорам. После этого, путешественник оказывается в виртуальном пространстве аэровокзала. Двигаясь по картинке по стрелкам, можно осматривать здание воздушной гавани, проследовать обычным путем пассажира или выбрать нужный этаж и сразу переместиться в интересующую часть здания, а также выбрать, где перекусить или выпить кофе перед вылетом и найти нужный выход на посадку.

Сервис может пригодиться и тем, кто интересуется архитектурой аэропорта: панорамы позволяют в приближении рассмотреть планировку, фасад и необычную «ломаную» крышу здания, дизайн которой разработан английским бюро Grimshaw Architects. Помимо этого, любой желающий может «подняться» прямо на борт самолета. Для этого, при подготовке панорам была организована дополнительная съемка на борту воздушного судна Boeing 737-800 Next.