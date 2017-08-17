В Петербурге появится еще 15 крыш для легальных экскурсий

В следующем году в центре города откроют не менее 15 легальных крыш для экскурсий. Об этом пишет «Интерфакс», со ссылкой на председателя городского комитета по развитию туризма Андрея Мушкарева.

«Мы ожидаем, что к следующему сезону сможем совместно с инвесторами сделать это направление, которое стало уже брендом Санкт-Петербурга, доступным, легальным и безопасным», — отметил он.

Ранее в городе запустили еще две легальные экскурсии по крышам: на улице Зодчего Росси и на Невском проспекте.