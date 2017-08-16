Синоптики обещают четырехдневные дожди

По данным Гидрометцентра, в город возвращаются дожди — с четверга и до конца недели они ожидаются днем, правда, длиться будут недолго. При этом температура воздуха останется теплой — до +23 в четверг и +24 в пятницу. Региональное управление МЧС предупреждает, что вплоть до 18 августа в Петербурге сохраняется вероятность грозы.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева «ТЕСИС», 17 и 18 августа также возможны слабые магнитные бури.

По материалам «Фонтанки».

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