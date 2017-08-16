В Telegram появился канал об ограничениях на петербургских дорогах

В мессенджере Telegram появился канал «Ограничения на дорогах СПб» (@GATISpb), в котором ежедневно публикуют новости о ремонтных работах на петербургских улицах, ограничении движения, изменении схем организации дорожного движения и внеплановых разводках мостов.

Канал был создан при поддержке Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) совместно с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).