Фоторепортаж: редкое гало на петербургском небе

Петербуржцы смогли наблюдать сегодня необычное оптическое явление на небе — гало. И так редкое для города солнце в обрамлении незамкнутого светящегося кольца было замечено днем 15 августа. В предыдущий раз гало видели в феврале этого года.
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Петербуржцы смогли наблюдать сегодня необычное оптическое явление на небе — гало. И так редкое для города солнце в обрамлении незамкнутого светящегося кольца было замечено днем 15 августа. В предыдущий раз гало видели в феврале этого года.
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