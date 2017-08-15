Фоторепортаж: редкое гало на петербургском небе

Петербуржцы смогли наблюдать сегодня необычное оптическое явление на небе — гало. И так редкое для города солнце в обрамлении незамкнутого светящегося кольца было замечено днем 15 августа. В предыдущий раз гало видели в феврале этого года. 

 

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