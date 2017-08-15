В Петербурге возлагают цветы к могиле Виктора Цоя

Во вторник, 15 августа, исполняется 27 лет со дня смерти лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Поклонники возложили цветы к его могиле на Богословском кладбище в Петербурге. Многие из них также почтили память Михаила Горшенева — лидера рок-группы «Король и шут», погибшего 19 июля 2013 года, чья могила находится рядом.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет в результате ДТП на 35 километре трассы «Слока — Талси» недалеко от Риги. Согласно официальной версии, Цой заснул за рулём, после чего его «Москвич-2141» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом «Икарус». 

 

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