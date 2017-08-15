В Пулкове задержали 20 кг черной икры стоимостью почти 1 млн рублей
В грузовом терминале аэропорта «Пулково« задержали крупную партию черной икры. Как уточняет пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, ее пытались ввести в Петербург из Южной Америки без ветеринарного сертификата.
Всего специалисты задержали 20 кг икры стоимостью около 800 тыс. рублей. При этом отмечается, что если отправитель пришлет необходимые документы, то груз все-таки пустят в страну.
Компания-отправитель груза расположена в Гватемале. Из этой же страны в июле в Петербург не пустили 20 тонн кунжута. Тогда специалисты заявили, что груз отравлен.
По материалам «ДП».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.