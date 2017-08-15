Блогер Илья Варламов изучил рынок петербургских проституток (и остался недоволен)

Илья Варламов в своем блоге провел глубокий анализ рынка объявлений проституток в разных районах Петербурга и подсчитал, какие имена жриц любви встречаются чаще всего. Варламов проанализировал объявления в восьми районах города.

Исходя из его исследования, Центральном районе чаще всего свои услуги предлагают девушки по имени Диана и Аня, в Московском районе — Сабины и Даши, в Приморском — Юли и Вики, в Выборгском — Зары и Маши, в Кировском — Оли и Кристины. При этом, Зара — самое популярное имя среди всех объявлений в городе. Следом за ней идут имена «Аня» и «Диана».