Блогер Илья Варламов изучил рынок петербургских проституток (и остался недоволен)
Илья Варламов в своем блоге провел глубокий анализ рынка объявлений проституток в разных районах Петербурга и подсчитал, какие имена жриц любви встречаются чаще всего. Варламов проанализировал объявления в восьми районах города.
Исходя из его исследования, Центральном районе чаще всего свои услуги предлагают девушки по имени Диана и Аня, в Московском районе — Сабины и Даши, в Приморском — Юли и Вики, в Выборгском — Зары и Маши, в Кировском — Оли и Кристины. При этом, Зара — самое популярное имя среди всех объявлений в городе. Следом за ней идут имена «Аня» и «Диана».
По мнению блогера, ни в одном городе России нет такого количества рекламы интимных услуг, как в Петербурге. «Вся северная столица равномерно обклеена объявлениями шлюх. Это настоящее бедствие, которое затронуло не только спальные районы, но и исторический центр. Реклама проституток – первое, что встречает туриста в городе. Даже Милонов не может ничего сделать!», — пишет он.
Варламов считает, что проституцию необходимо легализовать, а не портить город подобными объявлениями.
Фото: varlamov.ru
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