В пространстве «Тайга» пройдет выставка фотокниг I Book Show

В арт-пространстве «Тайга» с 18 по 20 августа пройдет выставка фотокниг I Book Show — девятый по счету проект британского коллектива Photobookshow. Экспозиции уже успели посмотреть в Финляндии, Японии, Швеции, Англии и Украине. В этом году выставка, организованная совместно с онлайн-платформой «Фотодепартамент», впервые пройдет в России.

Цель мероприятий от коллектива Photobookshow — побуждение авторов к самостоятельному изданию фотокниг и качественному повышению их уровня. Каждый год британцы проводят выставки, лекции, диалоги и семинары с целью познакомиться с новыми именами в искусстве фотографии и пополнить коллекцию фотокниг.