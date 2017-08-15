В пространстве «Тайга» пройдет выставка фотокниг I Book Show

В арт-пространстве «Тайга» с 18 по 20 августа пройдет выставка фотокниг I Book Show — девятый по счету проект британского коллектива Photobookshow. Экспозиции уже успели посмотреть в Финляндии, Японии, Швеции, Англии и Украине. В этом году выставка, организованная совместно с онлайн-платформой «Фотодепартамент», впервые пройдет в России. 

Цель мероприятий от коллектива Photobookshow — побуждение авторов к самостоятельному изданию фотокниг и качественному повышению их уровня. Каждый год британцы проводят выставки, лекции, диалоги и семинары с целью познакомиться с новыми именами в искусстве фотографии и пополнить коллекцию фотокниг.

 

На предстоящей выставке в «Тайге» будет показано около 70 книг зарубежных и российских фотографов. Издания для нее отбирали на международном конкурсе, в котором приняли участие авторы из Японии, Австралии, Америки, Франции, Германии, Голландии и других стран.

 

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