На семи станциях петербургского метро открыли службу помощи людям с инвалидностью

Сотрудники Дистанции обеспечения мобильности пассажиров начали работу еще на семи станциях петербургского метро: «Садовой», «Спасской», «Сенной площади», «Спортивной», «Пролетарской», «Обухово» и в «Рыбацком». Об этом в понедельник, 14 августа, сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

Таким образом, дистанция работает на 22 станциях метро: на 3,4 и 5 линиях.

Ее работники помогают пассажирам на колясках, людям на ходунках и костылях, слабовидящим пассажирам, пассажирам с нарушениями слуха, а также родителям с детскими колясками и пожилым людям с тяжелыми сумками.

По материалам «ДП».

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