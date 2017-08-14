На семи станциях петербургского метро открыли службу помощи людям с инвалидностью
Сотрудники Дистанции обеспечения мобильности пассажиров начали работу еще на семи станциях петербургского метро: «Садовой», «Спасской», «Сенной площади», «Спортивной», «Пролетарской», «Обухово» и в «Рыбацком». Об этом в понедельник, 14 августа, сообщила пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».
Таким образом, дистанция работает на 22 станциях метро: на 3,4 и 5 линиях.
Ее работники помогают пассажирам на колясках, людям на ходунках и костылях, слабовидящим пассажирам, пассажирам с нарушениями слуха, а также родителям с детскими колясками и пожилым людям с тяжелыми сумками.
По материалам «ДП».
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