СМИ: Елизавета II собирается отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II намерена отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза, сообщает The Mirror 13 августа.

По данным источника издания, королева отречется через 4 года, когда ей исполнится 95 лет. Отмечается, что процедура подготовки необходимых документов уже запущена.

«Ее величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда настанет время, передача короны пройдет без инцидентов», — сказал источник.