СМИ: Елизавета II собирается отречься от престола
Королева Великобритании Елизавета II намерена отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза, сообщает The Mirror 13 августа.
По данным источника издания, королева отречется через 4 года, когда ей исполнится 95 лет. Отмечается, что процедура подготовки необходимых документов уже запущена.
«Ее величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда настанет время, передача короны пройдет без инцидентов», — сказал источник.
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