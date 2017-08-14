СМИ: Елизавета II собирается отречься от престола

Королева Великобритании Елизавета II намерена отречься от престола в пользу своего сына принца Чарльза, сообщает The Mirror 13 августа.

По данным источника издания, королева отречется через 4 года, когда ей исполнится 95 лет. Отмечается, что процедура подготовки необходимых документов уже запущена.

«Ее величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда настанет время, передача короны пройдет без инцидентов», — сказал источник.

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

«Бабушка-style»: как носить косынку по-модному

В Петербурге пройдет ретроспектива фильмов Алексея Балабанова

Тучков мост разведут на час в ночь на субботу

Из-за резонанса в обществе власти приостановили программу росписи брандмауэров на Петроградской

Потоп на юге города возник из-за строительства трассы «Москва-Петербург»

Дороги Петербурга залило водой

У «Зенит-арены» действительно существует защита от бакланов

Фоторепортаж: Как в Петербурге снимают фильм Серебренникова о Викторе Цое