Петербуржец станцевал в Пулкове под Gangnam Style, чтобы сделать предложение девушке

Очевидцы опубликовали в сети видео и фото того, как в аэропорту «Пулково» мужчина сделал предложение своей девушке необычным способом — он надел костюм медведя и вместе с группой поддержки станцевал под Gangnam Style. После этого танцоры подняли вверх буквы, которые сложились в предложение «Выходи за меня». Судя по комментариям в соцсетях, молодой человек убил сразу двух зайцев — встретил девушку после перелета и предложил руку и сердце. Девушка ответила «Да».

 

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