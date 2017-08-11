В Летнем саду появятся русалки и акулы из Канады
В Летнем саду откроется выставка канадского фотохудожника Бенджамина фон Вонга, на которой представят проекты «Русалки ненавидят пластик» и «Пастух для акул». Фон Вонг прославился своим гиперреалистичным художественным стилем в сочетании со спецэффектами и инновационными концепциями в искусстве фотографии.
Для проекта «Русалки ненавидят пластик» канадец с помощью волонтеров собрал 10000 пластиковых бутылок и с помощью них создал целый океан, куда поместил глянцевых русалок.
Фотоработы в Летнем саду проиллюстрируют важность проблемы загрязнения мирового океана и бережного отношения к его обитателям. Экспозиция продлится до 29 августа, и будет доступна для просмотра всем посетителям Летнего сада.
Для создания второго фотопроекта «Пастух для акул» с помощью команды профессиональных дайверов были проведены сложные подводные съемки с участием живых акул. Зрители увидят результаты этой работы — завораживающие кадры, где модели находятся в непосредственной близости от подводных хищников, что, по мнению Фон Вонга, разрушит стереотипы об опасности этих рыб для человека.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.