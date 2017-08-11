В Летнем саду появятся русалки и акулы из Канады

В Летнем саду откроется выставка канадского фотохудожника Бенджамина фон Вонга, на которой представят проекты «Русалки ненавидят пластик» и «Пастух для акул». Фон Вонг прославился своим гиперреалистичным художественным стилем в сочетании со спецэффектами и инновационными концепциями в искусстве фотографии.

Для проекта «Русалки ненавидят пластик» канадец с помощью волонтеров собрал 10000 пластиковых бутылок и с помощью них создал целый океан, куда поместил глянцевых русалок.