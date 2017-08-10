В Петербурге планируют создать единую сеть морских причалов

Смольный планирует создать в Петербурге единую сеть причалов, обслуживающих экскурсионные суда. Об этом «Фонтанке» рассказал глава комитета по туризму Андрей Мушкарев.

На данный момент туристические теплоходы обслуживают различные частные компании. По словам Мушкарева, это приводит к отсутствию централизованного и четкого расписания круизов. Более того, причалы не отвечают требованиям безопасности.

В городском правительстве считают, что решить накопившиеся проблемы поможет появление единого городского оператора пирсов. Так, с его помощью в Петербурге установят единый тариф на теплоходные экскурсии и составят оптимальный график отправления судов.

По подсчетам Смольного, на создание сети пирсов нужно будет потратить от 45 до 75 миллионов рублей.