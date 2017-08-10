В Петербурге появится больше легальных экскурсий по крышам

В Петербурге запустят еще две легальные экскурсии по крышам: на улице Зодчего Росси и на Невском проспекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела «Городского туристско-информационного бюро» Дарью Щавелеву.

По ее словам, крыша на Зодчего Росси откроется для гостей уже осенью. Дата открытия площадки на пересечении Невского и Владимирского проспектов пока неизвестна, ориентировочно это будет зима. Щавелева добавила, что экскурсии по крышам будут проводиться и зимой. 

На данный момент доступна легальная экскурсия на Лиговском проспекте — ее запустили в июне.

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