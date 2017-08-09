В Петербурге объявлен тендер на закупку спиннеров

На сайте госзакупок появился документ о тендере на приобретение спиннеров администрацией муниципального округа «Морской». 

Спиннеры предназначены для участников интерактивной конкурсной программы на мероприятии «День нашего двора».

В конкурсной документации сказано, что спиннеры должны быть разноцветными (розовые, синие, зеленые) и изготовлены из пластика. Максимальная цена закупки — 7 116,90 рублей. 

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