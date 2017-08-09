Петербургский метрополитен передумал менять время работы станций «Спасская» и «Звенигородская»

Метро Петербурга не будет ограничивать режим работы станций «Звенигородская» и «Спасская». Напомним, ранее подземка сообщила о том, что планирует внести изменения в режим их работы с 1 сентября этого года из-за низкого пассажиропотока. Осенью горожане смогли бы пользоваться станциями  с 7.00 до 20.00.

О том, что метро отказалось от этого решения, сообщил депутат Максим Резник на странице в Facebook. Он опубликовал ответ вице-губернатора Игоря Албина на свой запрос. 

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В метро Петербурга отказались размещать двусмысленную рекламу Burger King

В петербургской подземке назвали абсурдом рекомендации Ространснадзора

Метро Петербурга признало неудачным эксперимент по тотальному досмотру пассажиров

В метро Петербурга продолжат тотальный досмотр пассажиров

Что стало с «умными» остановками в Петербурге?

Смольный отказал в выплатах 15 пассажирам взорвавшегося при теракте вагона метро

В Петербурге объявлен тендер на закупку спиннеров

Путин рассказал Полтавченко о проблемах петербуржцев