Петербургский метрополитен передумал менять время работы станций «Спасская» и «Звенигородская»

Метро Петербурга не будет ограничивать режим работы станций «Звенигородская» и «Спасская». Напомним, ранее подземка сообщила о том, что планирует внести изменения в режим их работы с 1 сентября этого года из-за низкого пассажиропотока. Осенью горожане смогли бы пользоваться станциями с 7.00 до 20.00.

О том, что метро отказалось от этого решения, сообщил депутат Максим Резник на странице в Facebook. Он опубликовал ответ вице-губернатора Игоря Албина на свой запрос.