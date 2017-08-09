Появилась интерактивная карта самых популярных мест Петербурга в Instagram
Программисты из Университета ИТМО разработали компьютерный алгоритм, позволяющий по постам в Instagram найти в городе кафе, улицы, театры и музеи, популярные среди местного населения. С помощью алгоритма они составили рейтинг мест, которые горожане могли бы посоветовать туристам. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба университета.
Самым популярным среди театров и музеев оказался Ледовый дворец, обогнавший по числу фотографий даже Мариинский театр. В категории «Улицы и мосты» особой популярностью у местных жителей пользовались Александровская колонна и набережная реки Фонтанки.
Самыми фотогеничными кафе стали «Счастье» на Рубинштейна, творческий квартал «Голицын Лофт» и Mickey & Monkeys. Лидером в категории «остальные» стал Лофт Проект ЭТАЖИ.
«Несомненно, популярные места для местных жителей и гостей города различаются, но нам было важно узнать чем. Путеводители обычно предлагают туристам рейтинг из 10-15 достопримечательностей. Однако горожанам известно больше. Вычислив их любимые места, мы можем значительно разнообразить справочники», — прокомментировал итоги исследования инженер НИИ НКТ Университета ИТМО Александр Вишератин.
Он добавил, что исследователи анализировали фото, опубликованные в Instagram в два наименее туристических месяца в году — февраль и ноябрь. Кроме того, туристов исключали по числу фото, сделанных на Невском проспекте. Из результатов анализа также исключались люди, петербургские фото в Instagram которых за весь год ограничивались двумя временными окнами по 15 дней с перерывом более месяца между ними. Не вошли в рейтинг и топовые туристические места.
«Основная идея нашей работы — дать туристам инсайдерскую информацию от местных жителей. Поэтому из анализа были исключены обе части Невского проспекта, Казанский собор, Эрмитаж, аэропорт Пулково и другие места, заведомо известные туристам. Станции метро, точки, отвечающие городу в целом, города-спутники и административные районы также не вошли в рейтинг», — пояснила инженер НИИ НКТ и ассистент кафедры высокопроизводительных вычислений Университета ИТМО Ксения Мухина.
Она добавила, что сейчас специалисты ИТМО работают над созданием рекомендательного сервиса, который бы в реальном времени отслеживал фото интересных мест.
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