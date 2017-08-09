Появилась интерактивная карта самых популярных мест Петербурга в Instagram

Программисты из Университета ИТМО разработали компьютерный алгоритм, позволяющий по постам в Instagram найти в городе кафе, улицы, театры и музеи, популярные среди местного населения. С помощью алгоритма они составили рейтинг мест, которые горожане могли бы посоветовать туристам. Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба университета.

Самым популярным среди театров и музеев оказался Ледовый дворец, обогнавший по числу фотографий даже Мариинский театр. В категории «Улицы и мосты» особой популярностью у местных жителей пользовались Александровская колонна и набережная реки Фонтанки.

Самыми фотогеничными кафе стали «Счастье» на Рубинштейна, творческий квартал «Голицын Лофт» и Mickey & Monkeys. Лидером в категории «остальные» стал Лофт Проект ЭТАЖИ.

«Несомненно, популярные места для местных жителей и гостей города различаются, но нам было важно узнать чем. Путеводители обычно предлагают туристам рейтинг из 10-15 достопримечательностей. Однако горожанам известно больше. Вычислив их любимые места, мы можем значительно разнообразить справочники», — прокомментировал итоги исследования инженер НИИ НКТ Университета ИТМО Александр Вишератин.