Петербуржцам предлагают решить, как будет выглядеть доходный дом Селезнева

Петербуржцам в рамках проекта «Краски Петроградской стороны» предлагают выбрать один из вариантов художественной росписи брандмауэра на улице Ленина, 53 - Малом проспекте П.С., 33. Это можно будет сделать на портале «Голос Петроградки» до 13 августа.

На выбор представлены два варианта эскизов: один сделан в морской тематике («Корабль»), на втором изображена «Лизетта» — любимая лошадь Петра Великого.