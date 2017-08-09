Петербуржцам предлагают решить, как будет выглядеть доходный дом Селезнева
Петербуржцам в рамках проекта «Краски Петроградской стороны» предлагают выбрать один из вариантов художественной росписи брандмауэра на улице Ленина, 53 - Малом проспекте П.С., 33. Это можно будет сделать на портале «Голос Петроградки» до 13 августа.
На выбор представлены два варианта эскизов: один сделан в морской тематике («Корабль»), на втором изображена «Лизетта» — любимая лошадь Петра Великого.
Здание, на котором должно появиться выбранное горожанами изображение — доходный дом А.Д. Селезнева, построенный в 1910 году.
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