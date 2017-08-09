На Дворцовую площадь прибыла военная техника
На Дворцовой площади с 9 по 13 августа можно будет увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны. Около 50 единиц вооружения, большая часть которого была обнаружена поисковиками на местах боев и восстановлена сотрудниками музея «Битва за Ленинград», продемонстрируют по случаю годовщины окончания битвы за Ленинград. Этой датой считается 9 августа 1944 года.
В параде-экспозиции примут участие точные копии танков пяти видов — КВ-1, Т-34, Т-70, Т-60 и Т-38, два вида тракторов «Сталинец», макеты гаубиц, миномета, зенитных, противотанковых и дивизионной пушек, противотанковые ежи и надолбы, автомобили, мотоцикл, автобус, палатки и полевая кухня.
В торжественном открытии экспозиции 9 августа в 19.00 примут участие реконструкторы, сотрудники музея и творческие коллективы. Песни военных лет исполнят петербургские артисты и оркестр Olympic Brass. Организаторы вечера обещают вспомнить 75-летие первого исполнения в Ленинграде Седьмой симфонии Шостаковича.
Экспозиция будет работать с 11.00 до 21.00.
По материалам «Фонтанки».
Фото: rina_kst, sasha_smir, diagnost69, cherry__bz, d_hanova, nushka8558, agatasemenova, klimentevamarin, lazymishka.
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