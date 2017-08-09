На Дворцовую площадь прибыла военная техника

На Дворцовой площади с 9 по 13 августа можно будет увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны. Около 50 единиц вооружения, большая часть которого была обнаружена поисковиками на местах боев и восстановлена сотрудниками музея «Битва за Ленинград», продемонстрируют по случаю годовщины окончания битвы за Ленинград. Этой датой считается 9 августа 1944 года.

В параде-экспозиции примут участие точные копии танков пяти видов — КВ-1, Т-34, Т-70, Т-60 и Т-38, два вида тракторов «Сталинец», макеты гаубиц, миномета, зенитных, противотанковых и дивизионной пушек, противотанковые ежи и надолбы, автомобили, мотоцикл, автобус, палатки и полевая кухня.

В торжественном открытии экспозиции 9 августа в 19.00 примут участие реконструкторы, сотрудники музея и творческие коллективы. Песни военных лет исполнят петербургские артисты и оркестр Olympic Brass. Организаторы вечера обещают вспомнить 75-летие первого исполнения в Ленинграде Седьмой симфонии Шостаковича.

Экспозиция будет работать с 11.00 до 21.00.

По материалам «Фонтанки».