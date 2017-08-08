С 9 по 13 августа на Новой Голландии пройдет фестиваль документального кино In Focus, где зрители увидят картины о главных фигурах британской культуры. Об этом сообщает сайт пространства.

Ведущим мероприятия станет кинокритик Константин Шавловский. Фильмы будут демонстрироваться в оригинале с субтитрами. На фестивале представят ленты современных британских режиссеров, посвященные поэту и писателю Теду Хьюзу, художнику Дэвиду Хокни, группе Oasis, художнику Люсьену Фрейду и певице Эми Уайнхаус. Подробнее о расписании показов можно узнать на сайте мероприятия.

Вход свободный.