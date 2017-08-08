В петербургских автобусах ввели оплату банковской картой

На 18 городских автобусных маршрутах теперь можно расплачиваться банковской картой. Об этом сообщил официальный сайт компании «Пассажиравтотранс». К автобусам №39 и №39 Э, курсирующим между «Московской» и аэропортом «Пулково», на которые установили терминалы еще 8 июня, добавили номера 3, 11, 13, 13а, 26, 31, 49, 50, 56, 57, 59, 65, 73, 90, 114, 141, 159, 187а.

Терминал оплаты находится на поручне при входе во вторую дверь автобуса и отмечен специальным стикером. С его помощью можно оплатить проезд картой, а также смартфоном с поддержкой SamsungPay, ApplePay и AndroidPay.

Как сообщает организатор перевозок, список маршрутов, на которых будет доступна услуга, пополнится, а к осени обещают, что расплатиться картой можно будет во всех петербургских автобусах. 

 

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