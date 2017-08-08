На четырех петербургских набережных появились велодорожки

Смольный сообщил о завершении обустройства четырех веломаршрутов на Арсенальной, Свердловской, Пироговской набережных, а также на части набережной реки Фонтанки.

В городской администрации уточняют, что на Арсенальной, Свердловской и Пироговской набережных велодорожки обустроены на тротуарах. Здесь с помощью разметки разделили пешеходную зону и зону для велосипедистов. Эти участки являются частью веломаршрута «Гражданский пр. — центр (до Гренадерского моста)». Полностью обустроить этот участок власти обещают до конца года.

Велополосы на набережной реки Фонтанки размечены по нечетной стороне от Гороховой ул. до пл. Ломоносова и от Невского пр. до наб. реки Мойки, а также по четной стороне от наб. Кутузова от ул. Чайковского и от Гороховой ул. до Бородинской ул.

На остальных участках наб. реки Фонтанки велополосы будут обустроены после ремонта набережной.

По материалам «ДП».