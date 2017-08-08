В Петербурге выпало рекордное количество осадков

Сильные ливни, которые обрушились на Петербург в первую неделю августа, не стали причиной дорожных коллапсов, как, например, в Москве, даже несмотря на то, что по сравнению с июлем в городе выпало в три раза больше осадков.

Как сообщает 8 августа комитет по благоустройству, на Петербург за прошедшую неделю выпали рекордные для этого лета 42 мм осадков. При этом дождь шел неравномерно — короткие и мощные ливни синоптики называют тропическими. Как считают в комитете, стихия особо не повлияла на состояние дорог.

«Жалоб на застои воды в дежурную службу комитета не поступало. Локальные проблемы с водоотводом решались оперативно», — уверяют чиновники.

Председатель комитета Владимир Рублевский поручил обновить перечень дорог, на которых нет ливневых канализаций, и включить их в программу капремонта. В него уже вошли улица Беринга и переулок Декабристов на Васильевском острове.

Напомним, несмотря на уже выполненный ремонт, после дождя оказалась подтопленной набережная реки Фонтанки. В воскресенье, 6 августа, из-за ливня в тоннеле на Синопской набережной образовалось озеро.

По материалам «Фонтанки».