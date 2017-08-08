На севере КАД сужена вдвое до конца недели

В Петербурге с 8 августа на участке внутреннего кольца КАД между Парашютной улицей и Выборгским шоссе на ремонт закрыта одна полоса из двух имеющихся. Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», вторая полоса будет закрыта до 12 августа в связи с работами по ликвидации колейности на участке с 15-го по 18-й километр.

Скоростной режим на первой полосе ограничен до 50 км/ч. На закрытой полосе установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, направляющие стрелки со световой индикацией, установлены водоналивные барьеры, смонтирована световая сигнализация.

По материалам «ДП».