В Гатчине пройдет фестиваль «Ночь света»

12 августа на территории Гатчинского музея-заповедника состоится фестиваль «Ночь света».

На мероприятии будет представлено более 40 световых инсталляций, половина которых — конкурсные работы художников из России и Литвы, а также 9 тематических пространств.

«В основу концепции фестиваля в 2017 году положена идея путешествия по миру снов, вмещающему в себя все разнообразие мира реального, вымышленного, фантастического, путешествия во времени и пространстве, полёты и превращения» — заявляют организаторы.

Помимо световых инсталляций, гостей фестиваля ждёт грандиозное шоу огня, пиротехники, акробатики и танца, а кульминацией станет мультимедийный спектакль «Соната снов», который пройдёт над Белым озером и завершится фейерверком. Автор постановки — один из известнейших в России художников по свету Евгений Ганзбург.

По материалам «Фонтанки».