Жильцы дома Бака создали истинно петербургские таблички с просьбами соблюдать порядок

Жильцы дома Бака на Кирочной улице, 24, объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. Они развесили по зданию просьбы не курить, соблюдать порядок в помещении, не уносить детали декора и не ходить на крышу, добавив к сообщениям имена людей, которым, по мнению жильцов, не понравились бы такие действия. Например, если бы архитектор Борис Гершович знал, что кто-то будет вставать на подоконники в уличной обуви, то он спроектировал бы дом без оных.

«Появились они [таблички] не от хорошей жизни — в последнее время участились жалобы на поведение гостей дома (да что скрывать, и некоторых жителей). В ответ на это креативная команда нашей группы в очередной раз отлично поработала», — говорится в сообщении в паблике дома «Вконтакте».