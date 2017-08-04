Боткинская больница останется в центре Петербурга

Смольный отказывается от планов полного переселения Боткинской больницы с Миргородской улицы, 3, подальше от центра. На рабочем совещании у вице-губернатора Игоря Албина обсуждалась модернизация существующего комплекса. При этом лечебное учреждение лишится приличной части своей территории.

Как рассказали «Фонтанке» в аппарате Албина, чиновники обсуждали варианты реконструкции, предложенные комитетами по строительству и по здравоохранению. По словам главы стройкомитета Сергея Морозова, на данный момент ясно лишь то, что реконструкция будет поэтапной, и часть территории и зданий больницы будет освобождена.

«Есть два плана: первый — по предложению комитета по здравоохранению освободить 16,5 га, и второй – наше предложение освободить территорию на 65 тысяч кв. метров (6,5 га), – рассказал Морозов на совещании. – Техническое задание уже есть, оно было согласовано тремя комитетами и подразумевает проводить перераспределение коек поэтапно. Мы предлагаем с самого начала начать капремонт корпуса К и корпуса Е, которые не эксплуатируются. В процессе освободится корпус Р».

Также глава комитета предложил сначала вынести инженерные сети за территорию больницы, привести их в норму, а затем уже начать капремонт всех оставшихся на участке корпусов. Если будет решено утвердить такой порядок, то проектная мощность больницы при проведении капремонта сохранится на уровне 509 коек. Это примерно столько же, сколько на данный момент и осталось в клинике – после перебазирования около 600 койко-мест в новую больницу на Пискаревском проспекте, 49, – сообщил заместитель председателя комздрава Евгений Евдошенко.



Анна Митянина также подтвердила, что город оставит половину больницы на историческом месте.

«И эта половина может достигнуть шести сотен человек», – заявила она. Использовать при капремонте резервы новой Боткинской больницы на Пискаревском, открывшейся в марте этого года, невозможно – она заполнена.

«На участке 13 объектов культурного наследия и два исторических, построенных до 1917 года. И те и другие подлежат сохранению», – рассказал на совещании глава комитета по охране памятников Сергей Макаров.

На данный момент понятно только то, что исторические дома будут освобождены и на три года законсервированы. Дальнейшая их судьба под вопросом. Впрочем, Игорь Албин велел чиновникам КГИОП не раздумывать слишком долго и уже к 7 августа с участием Роспотребнадзора и комитета по здравоохранению решить, как можно реконструировать памятники и приспособить их к современным нуждам с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений.

По материалам «Фонтанки».