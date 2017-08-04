Стало известно, из каких городов переезжают в Петербург

Издание «Деловой Петербург» совместно с Socialdatahub исследовало более 8 млн аккаунтов «ВКонтакте» и узнало состав петербуржцев, перебравшихся в Северную столицу из других городов. Верхние строчки рейтинга заняли москвичи, мурманчане и сибиряки.

На 1 января 2017 года в Петербурге зарегистрировано 5 281 579 человек. С начала 90-х годов в России активизировался процесс миграции населения внутри страны. Дальний Восток и города Крайнего Севера, куда раньше ехали на заработки, стали регионами оттока населения. В поиски лучшей жизни также отправились жители Приволжского, Центрального, Северо-Западного регионов.

 

Данные пришлось «чистить»: как только петербуржцы не называют родной город — и Spb, и «Град на Неве», и «Бандитский Петербург». В графе «родной город» пользователи соцсети тоже упражняются в остроумии, заявляя, что их родной город — «Атлантида», «Вавилон», «Мама сказала, что нашла меня в капусте» и тому подобное. Некоторые пользователи указывают два города, например «Питер-Москва». В этом случае журналисты издания считали первый город как родной.

Из данных о 8,5 млн пользователей «ВКонтакте», у которых в графе «город» написано «Санкт-Петербург», у 823 075 в профиле указан и их родной город. 76,5% (494 369) пользователей написали у себя в профиле, что они коренные петербуржцы. Из оставшихся — 151 936 указывали другие города. Не учитывались города, которые в качестве малой родины указали меньше 10 пользователей сети.

По материалам «ДП».

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