Стало известно, из каких городов переезжают в Петербург

Издание «Деловой Петербург» совместно с Socialdatahub исследовало более 8 млн аккаунтов «ВКонтакте» и узнало состав петербуржцев, перебравшихся в Северную столицу из других городов. Верхние строчки рейтинга заняли москвичи, мурманчане и сибиряки.

На 1 января 2017 года в Петербурге зарегистрировано 5 281 579 человек. С начала 90-х годов в России активизировался процесс миграции населения внутри страны. Дальний Восток и города Крайнего Севера, куда раньше ехали на заработки, стали регионами оттока населения. В поиски лучшей жизни также отправились жители Приволжского, Центрального, Северо-Западного регионов.