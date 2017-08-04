Две линии Васильевского острова на три месяца закроют для проезда

Две линии Васильевского острова до ноября закроют для проезда транспорта, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 7 августа по 4 ноября нельзя будет проехать по 18-19 линии от Малого проспекта В.О. до Среднего проспекта В.О. и от последнего до Большого проспекта В.О.

Причиной закрытия станут ремонтные работы на теплосети.

По материалам «ДП».