Две линии Васильевского острова на три месяца закроют для проезда

Две линии Васильевского острова до ноября закроют для проезда транспорта, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 7 августа по 4 ноября нельзя будет проехать по 18-19 линии от Малого проспекта В.О. до Среднего проспекта В.О. и от последнего до Большого проспекта В.О.

Причиной закрытия станут ремонтные работы на теплосети.

По материалам «ДП».

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