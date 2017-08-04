Жители Петербурга увидят необычное лунное затмение

В понедельник, 7 августа, в Петербурге можно будет наблюдать частное (не путать с частичным) затмение Луны. Оно начнется в 20.24 и продлится до 22.19 по московскому времени.

«Так как Луна не полностью попадет в тень Земли, она не приобретет цвет, характерный для полной фазы. Земная тень закроет не всю Луну, а только ее четверть, небесное тело будет невысоко над горизонтом на востоке и юго-востоке. Также необычным будет наличие у Луны ущерба — „нижний“ ее край будет почти отсутствовать», — сообщил «Собака.ru» старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Максим Ховричев.

 

В зависимости от атмосферных условий Луна может приобрести цвет от оранжевого до бордового. Следующее лунное затмение жители Петербурга смогут наблюдать лишь в следующем году — 31 января 2018 года.

 

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