РЖД планирует запустить поезда по маршруту Петербург-Калининград-Берлин

РЖД рассматривают возможность запуска поездов по маршруту Петербург — Калининград — Берлин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Калининградской железной дороги (КЖД) Виктора Голомолзина.

«Мониторинг пассажирского сообщения говорит о том, что с точки зрения экономики возобновление поезда Калининград — Берлин вряд ли возможно. И мы предлагаем другой маршрут “Берлин — Калининград — Санкт-Петербург”. Технические возможности для него есть, как по инфраструктуре, так и подвижному составу», — заявил он.

На данный момент доехать на поезде до Германии жители Северо-Запада могут только через Москву или Брест, в связи с чем, по мнению представителя РЖД, запуск поездов между Петербургом и Берлином через Калининград является перспективным проектом.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Две линии Васильевского острова на три месяца закроют для проезда

Россиян предупредили о «красном» уровне угрозы в Италии

Из Петербурга в Москву можно съездить за 100 рублей

«Победа» снизит стоимость билетов до 777 руб. после отмены бесплатного багажа

Движение в центре ограничат из-за Дня ВДВ

Метро Петербурга признало неудачным эксперимент по тотальному досмотру пассажиров

В России введут курортный сбор в четырех регионах

Стало известно, из каких городов переезжают в Петербург