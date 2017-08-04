РЖД планирует запустить поезда по маршруту Петербург-Калининград-Берлин

РЖД рассматривают возможность запуска поездов по маршруту Петербург — Калининград — Берлин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Калининградской железной дороги (КЖД) Виктора Голомолзина.

«Мониторинг пассажирского сообщения говорит о том, что с точки зрения экономики возобновление поезда Калининград — Берлин вряд ли возможно. И мы предлагаем другой маршрут “Берлин — Калининград — Санкт-Петербург”. Технические возможности для него есть, как по инфраструктуре, так и подвижному составу», — заявил он.

На данный момент доехать на поезде до Германии жители Северо-Запада могут только через Москву или Брест, в связи с чем, по мнению представителя РЖД, запуск поездов между Петербургом и Берлином через Калининград является перспективным проектом.