Съемки фильма изменят маршруты транспорта и разведут Дворцовый мост

В Петербурге будут проходить съемки кинофильма «Баржа-725», который расскажет о крушении на Ладожском озере во время эвакуации жителей блокадного Ленинграда. В связи с проведением съемок Дворцовый мост разведут на более длительный период, маршруты четырех троллейбусов изменятся. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Съемки запланированы на эти выходные (5 и 6 августа) по ночам в период с 4:50 по 08:00. В это время мост будет недоступен.

Также изменятся маршруты троллейбусов №1, №7, №10 и №11. 5 и 6 августа троллейбус №1 будет ездить от Хасанской улицы по действующему маршруту до конечной на Адмиралтейском проспекте, троллейбус №7 будет ездить от Таллиннской улицы по своему маршруту до конечной на Адмиралтейском проспекте. Вторая трасса пойдет от остановки на улице Кораблестроителей до конечной на площади Морской Славы.

Троллейбус №11 также будет ездить по двум трассам. Первая от улицы Тухачевского по маршруту до конечной на Адмиралтейском проспекте. Вторая от остановки на улице Кораблестроителей до конечной на площади Морской Славы.

По материалам «ДП».