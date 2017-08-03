Сбербанк запустил в Петербурге собственного мобильного оператора на базе Tele2

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо рассказал сегодня, 3 августа, журналистам о том, что банк уже несколько дней тестирует в Петербурге собственного мобильного оператора. Он развивается на технической базе Tele2.

«Sim-карты с нашим логотипом на технической базе Tele2 уже есть в продаже. Это история буквально последних нескольких дней. Она не носит массового характера», — рассказал он, передает корреспондент «ДП».

По его словам, предварительные итоги запуска оператора Сбербанк сможет подвести только в конце августа.

В апреле прошлого года впервые появилась информация о том, что Сбербанк заинтересован в выходе на рынок мобильной связи. Предположительно, главными клиентами нового оператора станут клиенты Сбербанка.

По материалам «ДП».