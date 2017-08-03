Из больниц выписали всех пострадавших в теракте 3 апреля

Все пострадавшие при теракте в метрополитене Петербурга выписаны из больниц. Об этом 3 августа, ровно через четыре месяца со дня трагедии, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

По словам чиновницы, на конец июля в стационарах находились трое пациентов, получивших наиболее тяжелые травмы. К сегодняшнему дню врачи посчитали возможным перевести их на амбулаторное лечение.

«Ухудшений ни у кого не зафиксировано», – отметила вице-губернатор.

Также Митянина сообщила, что те граждане, которые считают, что им необходима компенсация после теракта, но они ее не получили, могут обратиться в комитет по социальной политике (если речь идет о психологическом вреде) и в комитет по здравоохранению (если речь идет о травмах). Контактное лицо в комитете по соцполитике – начальник управления адресной социальной поддержки населения Ломакина Елена Николаевна (576-23-65), в комитете по здравоохранению – начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи Соловьева Лариса Витальевна (595-89-52, 571-61-95).

Напомним, 3 апреля в подземке между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» прогремел взрыв. 16 человек погибли, в том числе террорист-смертник, а более ста получили ранения. По уголовному делу арестованы 11 человек.

По материалам «Фонтанки».