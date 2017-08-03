Арт-пространство «Тайга» останется работать на прежнем месте

Арт-пространство «Тайга» останется работать на своем прежнем месте в историческом особняке на Дворцовой набережной, 20.

«Taiga не закрывается. Арендаторы продолжают спокойно работать, мы продолжаем искать новых, а расписание мероприятий составлено до февраля. Впереди Cyberfest, „Молодая фотография“ и выставки из Англии, Дании, Финляндии, Канады и Германии», — написал на своей странице в Facebook пиар-специалист пространства Дмитрий Коновалов. 

Напомним, ранее стало известно, что здание особняка XIX века З. Д. Мишукова, в котором находится арт-пространство, уйдет с молотка, и, в связи с этим, в сети появилась информация о возможном закрытии или переезде кластера. Торги будут назначены на осень. Несмотря на скорую смену владельца, арт-пространство, арендующее практически всю площадь особняка, продолжит свою работу. 

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