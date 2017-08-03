Из Петербурга в Москву можно съездить за 100 рублей

РЖД с 3 августа запускает акцию «Открой Россию с РЖД», в рамках которой билеты на поезда дальнего следования распродают по 100 рублей.

Дешевые билеты доступны по направлениям из Москвы в Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Мурманск, Пермь, Красноярск, Самару, Астрахань, Кисловодск, Екатеринбург, Казань, Петрозаводск, Лабытнанги, Новый Уренгой и обратно. Отправление — с 1 по 31 октября.

Количество мест по акции ограничено: в каждом поезде будет продаваться только четыре места по 100 рублей. В стоимость проезда не входит плата на постельное белье. Подробности можно узнать на сайте акции.