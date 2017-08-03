В Ботаническом саду расцвела редкая и очень ароматная орхидея-бык
Необычный цветок, более распространенный в Латинской Америке, расцвел в субтропической оранжерее Ботанического сада имени Петра Великого. Посмотреть на него можно будет только несколько дней.
Как сообщает администрация сада на своей страничке «ВКонтакте», с 3 августа тигровую стангопею, она же орхидея-бык, можно лицезреть в одной из теплиц.
У редкого для нашего климата цветка (ареал стандартного обитания орхидеи — Мексика, Бразилия, Перу) соцветия растут наклонно вниз или вбок, поэтому высаживают их в специальных подвесных корзинках с крупным ячейками. Как правило, на каждой «губе» появляются по два цветка-выроста, напоминающих рога быка, за что орхидеи этого рода и получили свое второе имя.
Другие виды тигровой стангопеи:
Единственный недостаток растения — малое время цветения: всего 3-4 дня, которое искупается приятным, но очень сильным ароматом. «Чтобы ее найти, идите на запах ванильных булочек», — пишут очевидцы цветения в сети.
По материалам «Фонтанки».
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