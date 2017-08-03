В Ботаническом саду расцвела редкая и очень ароматная орхидея-бык

Необычный цветок, более распространенный в Латинской Америке, расцвел в субтропической оранжерее Ботанического сада имени Петра Великого. Посмотреть на него можно будет только несколько дней.

Как сообщает администрация сада на своей страничке «ВКонтакте», с 3 августа тигровую стангопею, она же орхидея-бык, можно лицезреть в одной из теплиц.