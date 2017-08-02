Фоторепортаж: Как Петербург отпраздновал День ВДВ

Во всей России 2 августа отметили День Воздушно-десантных войск. По центру Петербурга проехала колонна с флагами ВДВ, а после полуденного выстрела пушки с Петропавловской крепости десантники прошли под звуки военного оркестра по Миллионной улице к Марсову полю. У «Вечного огня» они возложили цветы и венки в память о погибших товарищах. Торжественные мероприятия также состоялись в парке 300-летия. Фотографии и видео с праздника — в нашей Instagram-подборке.