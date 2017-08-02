Против гомофобных табличек Германа Стерлигова запущена общественная кампания. Ее инициаторами стали петербургские и московские ЛГБТ-активисты из групп «Выход» и «Стимул». Об этом сообщает страница группы «Выход» в Facebook.

На странице кампании представлены подробные инструкции по обращению в прокуратуру с жалобой на Стерлигова.

«Чем больше заявлений — тем сложнее правоохранительным органам будет отмахнуться от нас или направить отписку. Пожалуйста, найдите время и напишите заявление в прокуратуру с просьбой возбудить дело об административном правонарушении о дискриминации», — объясняют активисты.

Напомним, в апреле этого года на витрине магазина «Хлеб и соль» в Петербурге повесили табличку, запрещающую вход гомосексуалам. Активисты ЛГБТ-группы «Выход» обратились к юристам, чтобы донести информацию о разжигании ненависти и вражды до правоохранительных органов.

Юрист из Петербурга Вера Врубель 30 мая написала на своей странице в Фейсбуке, что подала заявление в 28-й отдел полиции с требованием снять оскорбительную табличку. В обращении Врубель просила «провести проверку в отношении Г.В. Стерлигова в части разжигания им ненависти, возбуждения вражды в обществе, подстрекания к насилию и экстремизму (статья 282.2 УК РФ), и принять соответствующие меры по пресечению указанных правонарушений». В итоге магазин в Соляном переулке закрылся. Здесь мы попытались разобраться, как город победил гомофобные «Хлеб и соль».