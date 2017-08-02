В Петербурге проходит выставка эротических рисунков Пушкина
В Мемориальном Музее-даче А. С. Пушкина в рамках фестиваля «ПушкинFest» представлен арт-проект «Сказки про это…», где зрители могут увидеть эротические рисунки авторства великого русского поэта. До сих пор многие поклонники его творчества считают их «неудобными» и дают им неоднозначные оценки. На окнах музея посетители увидят стихи поэта.
«Конечно, эта эротика с позиции современного человека весьма нежна и невинна», — говорит куратор фестиваля Мария Милютина. — «Больше всего поэта вдохновляли женские ножки».
Рисунки ранее не экспонировались для широкой публики. Впервые эта тема была затронута в монографии доктора филологических наук, старшего научного сотрудника Института русской литературы С.В. Денисенко. Она так и называлась — «Эротические рисунки Пушкина».
Во дворе Музея-дачи всех гостей фестиваля каждый день также ждет «пушкинское чаепитие» с вареньем из белого крыжовника.
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