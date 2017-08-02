В Петербурге проходит выставка эротических рисунков Пушкина

В Мемориальном Музее-даче А. С. Пушкина в рамках фестиваля «ПушкинFest» представлен арт-проект «Сказки про это…», где зрители могут увидеть эротические рисунки авторства великого русского поэта. До сих пор многие поклонники его творчества считают их «неудобными» и дают им неоднозначные оценки. На окнах музея посетители увидят стихи поэта.

«Конечно, эта эротика с позиции современного человека весьма нежна и невинна», — говорит куратор фестиваля Мария Милютина. — «Больше всего поэта вдохновляли женские ножки».